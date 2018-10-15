Величкин — о травме Мозякина: там нет ничего страшного, Сергей выбыл ненадолго

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал о ситуации с нападающим уральской команды Сергеем Мозякиным, пропустившим матч с «Сибирью» (0:2) из-за травмы.

«У Сергея Мозякина несерьёзное повреждение, над ним колдуют доктора. Сейчас утром ещё раз посмотрят, и будет ясно, сыграет ли он в следующем матче. Что касается сроков, то он выбыл ненадолго. Там нет ничего страшного», — сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В нынешнем сезоне 37-летний форвард принял участие в 17 матчах регулярного чемпионата и набрал 17 (7+10) очков при показателе полезности «+5» и четырёх штрафных минутах. В среднем за матч Мозякин проводил на льду 19 минут 17 секунд.