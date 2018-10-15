Н. Тертышный: работа в «Тракторе» — большой опыт для папы, всё идёт как надо

Нападающий «Челмета» Никита Тертышный рассказал, каково было работать под руководством родного отца. Алексей Тертышный до недавнего времени был главным тренером «Челмета», а теперь является главным тренером «Трактора».

«Я думал, что будет легче, а оказалось всё наоборот. На мне лежал двойной груз ответственности. Получается, если ты играешь и не показываешь какой-то результат, все начинают говорить, что ты в составе по блату… В прошлом году такое проскакивало, в интернете писали, было неприятно. Поэтому на мне двойной груз, надо вдвойне стараться, работать, показывать двойной результат, ведь я играю и за себя, и за отца. Может быть, то, что отца подняли в «Трактор», — это даже лучше для меня, ушла какая-то нервозность, стало чуть полегче в психологическом плане. А для папы это будет большой опыт, тем более, он уже работал в КХЛ, в штабе «Куньлуня», так что, думаю, все идет, как надо.

Знаменитая фамилия давила на меня? Не знаю, плюс это или минус, но… У меня с детства как-то другого пути не было, кроме хоккея. Нет, меня особо никто не напрягал, не заставлял, что вот, ты должен стать хоккеистом. Хочешь — занимайся, не хочешь — не занимайся. Просто так сложилось, что я всё детство провёл в раздевалках. Тогда ещё Суперлига была, отец играл в «Магнитке», и если он брал меня на тренировку с собой – можно сказать, день удался. Всю жизнь так было. А что касается династии… Это, опять же, двойной груз, ведь нас всех сравнивали. Дядя Серёжа поиграл за океаном, потом здесь у него хорошая карьера была. Отец тоже здесь очень хорошую карьеру провел. Мне нельзя понижать планку, так сказать. Но я не сильно обращаю на это внимание. Я Никита, не Алексей, не Сергей, у меня своя жизнь, свой путь будет», — цитирует Тертышного официальный сайт ВХЛ.