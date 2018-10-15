Морис — об игре Куликова: мне понравилось то, что я увидел в его исполнении

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (3:1) прокомментировал первое появление на льду в этом сезоне российского защитника Дмитрия Куликова.

«Наверное, он хотел бы начать не с такого матча, потому что было непросто. Но для дебютной игры – мне понравилось, что я увидел в его исполнении», – цитирует Мориса официальный сайт НХЛ.

Отметим, что Куликов заменил в составе травмированного Дастина Бафлина. Летом уроженец Липецка восстанавливался от травмы спины. Российский защитник в игре с «ураганами» провёл на льду 12 минут 33 секунды, выполнил три силовых приёма и заблокировал один бросок по воротам Лорана Броссуа.