Рейтинг тренеров КХЛ: Дуайер обречён, система Хартли даёт сбои

Редакция «Чемпионата» составила традиционный рейтинг тренеров КХЛ сезона-2018/19 на данный момент. Рейтинг выходит каждый понедельник. При его составлении учитывались кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера на прошлой неделе.

1 (1). Андрей Мартемьянов («Автомобилист»)

2 (3). Илья Воробьёв (СКА)

3 (5). Игорь Никитин (ЦСКА)

4 (4). Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс»)

5 (3). Боб Хартли («Авангард»)

6 (9). Дмитрий Квартальнов («Локомотив»)

7 (6). Лаури Марьямяки («Йокерит»)

8 (8). Николай Цулыгин («Салават Юлаев»)

9 (11). Андрей Скабелка («Барыс»)

10 (7). Йозеф Яндач («Металлург»)

11 (14). Андрей Назаров («Нефтехимик»)

12 (13). Александр Андриевский («Сибирь»)

13 (12). Владимир Крикунов («Динамо» М)

14 (10). Дэвид Немировски («Торпедо»)

15 (17). Юсси Тапола («Куньлунь»)

16 (15). Вадим Епанчинцев («Спартак»)

17 (16). Сергей Зубов (ХК «Сочи»)

18 (24). Владимир Орсаг («Слован»)

19 (20). Гиртс Анкипанс («Динамо» Рига)

20 (18). Александр Гулявцев («Северсталь»)

21 (19). Валерий Белов («Витязь»)

22 (-). Алексей Тертышный («Трактор»)

23 (21). Сергей Светлов («Адмирал»)

24 (25). Николай Борщевский («Амур»)

25 (23). Горди Дуайер («Динамо» Минск).