Уилсон — о стиле игры: мне нужно быть умнее и придерживаться правил

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон заявил, что постарается изменить свой подход к силовой игре после получения длительной дисквалификации.

«Нужно ли мне будет как-то менять свою игру? Да, конечно. Подход к силовой борьбе определённо меняется, поэтому мне нужно быть умнее и придерживаться правил», – цитирует Уилсона The Score.

Напомним, что Уилсон дисквалифицирован на 20 матчей. Хоккеист был удалён до конца предсезонной игры с «Сент-Луис Блюз» (5:2) за удар в голову нападающему Оскару Сундквисту. Швед покинул лёд и больше не принял участия в игре. Предполагается, что он выбыл из строя на неопределённый срок. Игрок «Кэпиталз» обжаловал дисквалификацию. Апелляционное слушание запланировано на четверг, 18 октября.

В межсезонье Уилсон подписал новый контракт со «столичными» на шесть лет и $ 31 млн. В прошлом сезоне Том провёл 78 матчей в регулярном чемпионате и набрал 35 (14+21) очков. В плей-офф на счету игрока 5 заброшенных шайб и 10 результативных передач в 21 встрече.