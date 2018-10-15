Гуськов: Голышев заслужил вызов в сборную, думаю, что он поедет на Евротур

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов предположил, кто из игроков «Автомобилиста» может поехать в составе сборной России на первый этап Евротура.

«Я считаю, что в «Автомобилисте» хорошая атмосфера и здоровая конкуренция. Мартемьянов приехал к себе на родину в качестве главного тренера клуба КХЛ, и у него, так же как и у команды, есть задачи и одна цель. Екатеринбург так не играл очень давно. Я имею в виду не просто удачный старт, а понятия игры, игровой системы, командного хоккея. Такого «Автомобилиста» не было много-много лет. Ребята понимают, что зритель голоден до побед. Естественно, там есть баланс качественных легионеров и наших, российских ребят в лице Анатолия Голышева. Но в их числе можно перечислить многих. Этот баланс заставляет игроков играть с полной самоотдачей и показывать своё мастерство. Мастеровитых ребят в команде достаточно. Вдобавок та уверенность, которую они поймали в начале, даёт результат.

Кто из россиян «Автомобилиста» может считаться кандидатом в сборную России? Голышев заслужил по крайней мере вызов. Думаю, что он поедет на Евротур, а там уже будет доказывать свою состоятельность. Тот же Никита Трямкин где-то пропускал игры, но я считаю его ключевым защитником «Автомобилиста». И защитники, и нападающие «Автомобилиста» должны быть представлены в сборной», — сказал Гуськов «Чемпионату».

23-летний Голышев в нынешнем сезоне забросил 9 шайб и сделал 3 результативные передачи в 13 матчах при показателе полезности «+6». В данный момент форвард находится в списке травмированных. Ожидается, что хоккеист сможет вернуться на лёд не ранее начала ноября.