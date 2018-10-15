Бриндамор: у меня по-прежнему есть опасения насчёт игры Свечникова в обороне

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал прогресс в игре российского нападающего Андрея Свечникова.

«Если вспомнить, с чего он начал, как провёл первый предсезонный матч, а потом и первую игру регулярного чемпионата, станет понятно, что он очень быстро набирает ход. Не буду скрывать, я не знал, как он будет выглядеть в обороне. У меня по-прежнему есть определённые опасения на этот счёт, но он очень быстро учится и прибавляет. Желание учиться — отличное качество. Он всегда готов слушать тренера. Нам это очень нравится. Ему порой надо перевести дух, но на площадке этого делать нельзя. Он справляется», — цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ.

В этом сезоне на счету Андрея 4 (2+2) очка в шести матчах при полезности «+3» и шести штрафных минутах. В среднем за матч Свечников проводит на льду 12 минут 28 секунд.