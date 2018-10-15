«Северсталь» потеряла ещё трёх игроков из-за различных травм

Нападающие «Северстали» Картер Эштон, Александр Бумагин и Николай Казаковцев получили повреждения в прошедших матчах против санкт-петербургского СКА и минского «Динамо» и не смогут помочь своей команде в ближайших матчах, сообщили «Чемпионату» в пресс-службе череповецкого клуба. Точные сроки восстановления будут сообщены позднее, после углублённого обследования.

27-летний Эштон в нынешнем сезоне принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата и набрал 6 (4+2) очков при показателе полезности «-6».

31-летний Бумагин в нынешнем чемпионате забросил 1 шайбу и сделал 2 результативные передачи в 14 матчах.

28-летний Казаковцев в этой «регулярке» не набрал очков в четырёх сыгранных матчах.

Также продолжают восстановление нападающие Даниил Вовченко и Матей Странски. Они смогут выйти на лёд не ранее ноября.