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Мартинук: Свечников задаёт высокий темп, который мы должны выдерживать

Мартинук: Свечников задаёт высокий темп, который мы должны выдерживать
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Мартинук прокомментировал прогресс в игре своего партнёра по звену Андрея Свечникова.

«Он очень техничен, но он всё равно работает как никто другой. Он задаёт высокий темп, и мы должны его выдерживать. Мы можем провести хорошую смену, в которой каждый из нас выложился по полной, а он тут же говорит: «Давайте повторим». Он родился в России, но провёл в Америке пару лет и хорошо говорит по-английски. Он не стесняется, что очень хорошо для такого молодого парня. И он хочет играть как можно лучше», — цитирует Мартинука официальный сайт НХЛ.

В этом сезоне на счету Андрея 4 (2+2) очка в шести матчах при полезности «+3» и шести штрафных минутах. В среднем за матч Свечников проводит на льду 12 минут 28 секунд.

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