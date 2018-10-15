Сергеев: «Металлург» всегда идёт в топе, клуб высокого уровня

Защитник «Салавата Юлаева» Артём Сергеев прокомментировал прошедшую игру с «Автомобилистом» и рассказал о подготовке команды к игре с магнитогорским «Металлургом».

«Думаю, что нам немного не повезло – просто мы не забили. Если посмотреть на игру, они сами признавали, что матч был для них тяжёлый. Два периода мы доминировали. Поэтому нужно всегда забивать, использовать свои возможности. Где-то были недостаточно настырными.

Настроение хорошее в принципе. Плохого не может быть. Если бы нас там раскатали – это один вариант, было бы психологически тяжело. Мы прекрасно понимаем, что вчера произошло, у нас нет никаких вопросов.

Следующая игра? «Металлург» — хорошая команда. Всегда идёт в топе, клуб высокого уровня. Поэтому будет хорошая игра. Готовимся к матчу, разбираем игру соперника», — цитирует Сергеева официальный сайт уфимского клуба.