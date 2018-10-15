Макдональд: манера игры Свечникова идеально вписывается в современный хоккей

Директор скаутской службы «Каролины Харрикейнз» Тони Макдональд оценил игровой потенциал российского нападающего Андрея Свечникова.

«У Андрея есть своя манера игры, но она идеально вписывается в современный хоккей. За всю историю наша команда всего лишь два раза имела шанс драфтовать игрока под вторым номером. Первым был Эрик Стаал в 2003 году. Стаал и Свечников — разные игроки, но у них есть одна общая черта — они забивают важные голы в нужное время. Андрей по стилю игры и внешним данным очень напоминает мне Эндрю Лэдда, которого мы задрафтовали под четвёртым номером в 2004 году. Оба крупные, сильные ребята, хорошо читающие игру, техничны, результативны, умеют играть в обороне и могут забивать. У Андрея хорошая скорость, и он впишется в любую тактическую схему.

Далин был лучшим защитником на драфте. Мы считали, что Свечников был лучшим нападающим. Оба клуба получили то, что хотели и что им было нужно. Последнее даже важнее. Было очень важно задрафтовать игрока, который сразу же впишется в состав и поможет команде. Андрей — скромный парень, ко всем относится с уважением. Но чувствуется, что он верит в себя, а это черта сильного лидера», — цитирует Макдональда официальный сайт НХЛ.