Продолжатся ли победные серии «Автомобилиста» и ЦСКА и другие матчи дня

Сегодня, 16 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоится девять матчей регулярного чемпионата.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ
«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Автомобилист» — «Барыс»
— «Металлург» Мг – «Салават Юлаев»
— «Трактор» – «Сибирь»
— «Динамо» Р – «Амур»
— «Ак Барс» — «Йокерит»
— «Динамо» М – «Локомотив»
— «Витязь» — «Северсталь»
— ЦСКА — «Куньлунь Ред Стар»
— «Динамо» Мн – «Динамо» М
— «Слован» — «Адмирал».
Принять участие в опросе можно также, пройдя по ссылке.
«Автомобилист» подходит к предстоящей игре с победной серией из 18 матчей. Подопечные Андрея Мартемьянова лидируют в турнирной таблице Восточной конференции, не потеряв ни одного очка, и нацелены превзойти прошлогоднее достижение СКА — 20 побед подряд.