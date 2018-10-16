Продолжатся ли победные серии «Автомобилиста» и ЦСКА и другие матчи дня

Сегодня, 16 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоится девять матчей регулярного чемпионата.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Автомобилист» — «Барыс»

— «Металлург» Мг – «Салават Юлаев»

— «Трактор» – «Сибирь»

— «Динамо» Р – «Амур»

— «Ак Барс» — «Йокерит»

— «Динамо» М – «Локомотив»

— «Витязь» — «Северсталь»

— ЦСКА — «Куньлунь Ред Стар»

— «Динамо» Мн – «Динамо» М

— «Слован» — «Адмирал».

Принять участие в опросе можно также, пройдя по ссылке.

«Автомобилист» подходит к предстоящей игре с победной серией из 18 матчей. Подопечные Андрея Мартемьянова лидируют в турнирной таблице Восточной конференции, не потеряв ни одного очка, и нацелены превзойти прошлогоднее достижение СКА — 20 побед подряд.