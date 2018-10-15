Тертышный: многие мечтают оказаться в таком «пекле», как я в «Тракторе»

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный поделился первыми впечатлениями от работы в новом качестве.



«Меня бросили в пекло? Отвечу так, что касается «Трактора», то многие просто мечтают о таком «пекле». «Трактор» — отличный клуб, родной для меня. Здесь хорошая организация и созданы все условия. Команда сильная, фундамент на предсезонке заложен серьезный. Надо работать и результат обязательно придет. Я благодарен руководству клуба за предоставленную именно мне возможность попробовать себя в этом качестве. Тем более, что в «Тракторе» есть много достойных коллег-тренеров. В любом случае это огромный шаг вперед в моей карьере.



Мы возвращаемся к старым игровым схемам, которые работали в прошлом году и приносили результат. Два дня над этим поработали на тренировках. Ищем баланс, но все-таки в первую очередь отталкиваемся от обороны. Потому что если в защите все организовано, то и атака, соответственно, будет развиваться совсем по-другому. Не скажу, что в прошлом сезоне был совсем «закрытый» хоккей. Скорее, с акцентом на оборону. Так же постараемся действовать и сейчас», — цитирует тренера официальная страница клуба в соцсети «ВКонтакте».



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