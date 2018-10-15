Тарасенко: я уже далеко не молодой игрок, готовлюсь по-другому

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко рассказал, что стал по-другому относиться к тренировкам и предсезонной подготовке.



«Когда готовился летом, то понимал — я уже не молодой игрок. Да, в декабре исполнится 27 лет. Вот и говорю, что я далеко не молодой. Требования к себе должны быть выше. Надо наконец что-то менять. Я недоволен своим прошлым сезоном. У меня высокие планки. Нужно работать над собой каждый день. Никогда нельзя останавливаться.



Маленький сын? Мы уже примерили Саше коньки. Он был доволен, не хотел их снимать. Рано ещё, пока мальчику нет двух с половиной лет. Но всё меньше сомнений, что сын будет заниматься хоккеем», — приводит слова российского нападающего официальный сайт лиги.