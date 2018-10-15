Стали известны составы команд на матч «Нефтехимик» — «Сочи»

Стали известны составы нижнекамского «Нефтехимика» и хоккейного клуба «Сочи» на матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 15 октября, начало встречи — в 19:00 мск.



«Нефтехимик»:



Ежов (Макаров);

Сергеев — Полашек, Пуустинен — Руохомаа — Няттинен;

Огурцов — Волгин, Падакин — Нестрашил — Куликов;

Шарипзянов — Брынцев, Шиксатдаров — Якимов — Порядин;

Семёнов — Тимашов, Аркалов — Здунов — Шафигуллин.



«Сочи»:



Барулин (Шикин);

Щитов — Рыков, О`Делл — Росен — Архипов;

Йокипакка — Овитю, Полунин — Коллинз — Бочаров;

Александров — Воробьёв, Мосалёв — Капустин — Шмелёв;

Хомицкий, Акмальдинов — Точицкий — Рахимуллин, Старков.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19