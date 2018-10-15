Защитник «Питтсбурга» Шульц перенёс операцию и пропустит четыре месяца

Защитник клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Джастин Шульц пропустит около четырёх месяцев, информирует официальный сайт команды. Хоккеист сегодня перенёс операцию, связанную с полученным переломом ноги в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (3:4 Б).



28-летний защитник является ведущим игроком линии обороны команды Майка Салливана. В этом сезоне Шульц принял участие в четырёх матчах «регулярки» и сделал четыре результативные передачи. В среднем за игру до получения травмы Джастин проводил на льду почти 18 минут.

Посмотреть видео получения Джастином Шульцем тяжёлой травмы также можно на YouTube-канале Sportsnet.



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