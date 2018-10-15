Андрей Миронов и Евгений Мозер вошли в состав «Динамо» на выездную серию

Тренерский штаб московского «Динамо» назвал состав на очередную выездную серию. В состав вошли 28 хоккеистов, в том числе травмированные ранее Андрей Миронов и Евгений Мозер.

Вратари: Александр Ерёменко, Иван Бочаров, Георгий Кузнецов.



Защитники: Артём Волков, Алексей Пепеляев, Андрей Миронов, Миика Койвисто, Дмитрий Вишневский, Илья Никулин, Виталий Меньшиков, Андрей Прибыльский, Егор Зайцев.



Нападающие: Вадим Шипачёв, Дмитрий Кагарлицкий, Даниил Тарасов, Вячеслав Кулемин, Игорь Макаров, Владимир Брюквин, Иван Игумнов, Микс Индрашис, Евгений Мозер, Иван Муранов, Александр Петунин, Антон Злобин, Семён Панкратов, Дмитрий Сидляров, Дмитрий Моисеев, Илья Круглов.



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