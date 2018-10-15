Хайнс: игроки «Нью-Джерси» могут поучиться у Палмьери нацеленности на ворота

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» Джон Хайнс поделился мнением об игре нападающего Кайла Палмьери. Хоккеист начал регулярный чемпионат с трёх дублей подряд.



«Кайл постоянно готов принять шайбу и постоянно нацелен на бросок. А если бросают другие, то он тут же готов добить шайбу на пятачке. Многие наши ребята могут поучиться такой нацеленности на ворота.



Игра голкипера Кинкейда? Он отлично контролирует все отскоки и заряжает партнёров своей уверенностью. Вам не удастся выиграть три матча подряд без блестящей игры вратаря», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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