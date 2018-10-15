Бучневича на тренировке убрали из большинства и перевели в четвёртое звено

Нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич провёл тренировку перед игрой с «Колорадо Эвеланш» в четвёртом звене, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Дэн Розен. Кроме того, по решению главного тренера команды Дэвида Куинна хоккеист покинул спецбригаду большинства.



Позже наставник клуба сообщил, что Бучневич, вполне возможно, останется в запасе.



В текущем регулярном чемпионате НХЛ 23-летний российский форвард принял участие в пяти матчах, сумев записать в свой актив три (2+1) очка. Среднее игровое время Бучневича в сезоне — 15 минут на льду за матч.



Напомним, «рейнджеры» выиграли только один матч из стартовых пяти.



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