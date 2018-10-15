Колтон Гиллис вернулся в рижское «Динамо»

Нападающий Колтон Гиллис вернулся в стан рижского «Динамо», информирует официальный «твиттер» команды из Латвии. 29-летний канадский хоккеист защищал цвета рижского клуба на протяжении двух последних сезонов, но покинул команду из-за проблем со здоровьем.



Проблемы со здоровьем позволили Гиллису провести только шесть матчей в прошлом регулярном чемпионате, хоккеист не отметился очками. В сезоне-2016/17 хоккеист принял участие в 43 встречах, сумев записать в свой актив 14 (8+6) баллов при показателе полезности «-4» и 71 минуте штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 16 с половиной минут за встречу.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19