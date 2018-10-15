Епанчинцев: счастье было рядом со «Спартаком», судейские вопросы не обсуждаю

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев подвёл итоги встречи с петербургским СКА (2:3 ОТ).



«Счастье было где-то рядом. Ребята показали хорошую игру, старались, но игра длится 60 минут. Получили ненужное удаление, вчетвером намного сложнее обороняться в концовке. К сожалению, не доработали до конца. Но движение и стремление было. Плюс 12-й период практически за 8 дней, четвёртая игра на выезде. Показали характер, были моменты, но, к сожалению, не сработало большинство.



Удаление Филатова? Не обсуждаю судейские вопросы.



Игры со СКА в Москве и Петербурге ничем не отличались, к каждой игре готовимся. Травмированные выздоровели, Лисин добавился, хоть он ещё и не в оптимальной форме. Есть конкуренция, есть кем освежить состав, и это самое главное», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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