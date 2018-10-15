И. Воробьёв: «Спартак» здорово оборонялся, но СКА работал до конца

Главный тренер петербургского СКА Илья Воробьёв поделился впечатлениями от встречи со «Спартаком» (3:2 ОТ).



«Спартак» здорово оборонялся. Создавали моменты, но получили довольно курьёзный второй гол, пришлось отыгрываться. Ребята работали до конца, бились и забили.



У Барабанова небольшое повреждение. Рассчитываем, что он вернётся в ближайшем будущем», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Счёт во встрече открыла петербургская команда — заброшенную шайбу записал в актив нападающий Сергей Плотников. Через три минуты «Спартак» восстановил равновесие на табло благодаря голу Робина Ганзла. На старте третьего периода москвичи сумели выйти вперёд — точным броском отметился Каспарс Даугавиньш. За 30 секунд до конца основного времени Патрик Херсли мощным броском сравнял счёт. В овертайме гол Наиля Якупова принёс победу хозяевам.