Кузьменко: хочется просто забить первый гол за СКА, неважно кому

Нападающий СКА Андрей Кузьменко подвёл итоги встречи со «Спартаком» (3:2 ОТ).



«Не получалось забить, а «Спартак» забил два немного обидных гола. Где-то с рикошетом, где-то нам не повезло. Весь матч играли неплохо, но «Спартак» здорово оборонялся. Хорошо, что Патрик забил важный гол, и Наиль забил в овертайме.



СКА со «Спартаком» в гостях играет лучше? Мне кажется, это дело случая. Нет такого, что дома мы играем хуже, чем в гостях. Соперник в гостях играет больше в откат, нам приходится взламывать оборону.



Хороший вопрос, когда забью. Если бы знал, ответил бы. Уже начинаю переживать по этому поводу, столько матчей, хочется пользу приносить команде, но пока не получается. Ничего, моментов мне ребята создают много, осталось только попасть в ворота.



Домашняя серия у нас хорошая, будем дальше работать, впереди две серьёзные команды, нас ждут две очень тяжёлые игры. Готовимся от игры к игре, но, не буду лукавить, матча с ЦСКА жду с особым нетерпением. Хочется ли забить ЦСКА? Хочется просто забить, неважно кому», — передаёт слова Кузьменко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Гол Якупова в овертайме принёс СКА победу над «Спартаком»