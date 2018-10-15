Гавриков — о голе Херсли: не знаю, что там рисовал ему Воробьёв

Защитник СКА Владислав Гавриков поделился эмоциями от выигранного матча с московским «Спартаком» (3:2 ОТ).



«Игорь пропустил, но ничего страшного, бывает. Он до этого много раз нас выручал. Что касается наших бросков, думаю, не хватало хладнокровия в завершении. Не так важно, сколько ты бросишь, важно, сколько забьёшь. Доборолись до конца, доиграли, использовали свой шанс. Специально ли Херсли выводили на бросок в последней смене основного времени? Не знаю, что там тренер рисовал, надо у Херсли спросить.



Силы на матчи с «Динамо» и ЦСКА остались, настраиваемся на каждую игру. Серьёзные соперники впереди, будем серьёзно готовиться», — передаёт слова Гаврикова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги