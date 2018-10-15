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Форвард «Вегаса» Штястны выбыл на несколько месяцев

Форвард «Вегаса» Штястны выбыл на несколько месяцев
Хоккей / НХЛ

Нападающий клуба «Вегас Голден Найтс» Пол Штястны выбыл из строя на несколько месяцев, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Боб Маккензи. У 32-летнего хоккеиста обнаружена серьёзная травма колена.

В трёх матчах нынешнего регулярного чемпионата Штястны не сумел записать в актив ни одного очка, проводя на площадке около 19 минут за встречу.

В сезоне-2017/18 нападающий сначала выступал за «Сент-Луис Блюз», позже стал хоккеистом «Виннипег Джетс». В 82 матчах «регулярки» форвард набрал 53 (16+37) балла при показателе полезности "+1" и 18 минутах штрафного времени. В 17 играх плей-офф Штястны набрал 15 (6+9) очков.

Календарь Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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