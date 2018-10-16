«Торонто» — «Лос-Анджелес»: Ковальчук забросил вторую шайбу в сезоне

Российский нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук отметился второй заброшенной шайбой после возвращения в лигу. В выездной встрече с «Торонто Мэйпл Лифс» (идёт второй период, счёт — 1:3) он поразил ворота соперника на 24-й минуте. Ассистентами выступили форвард Алекс Иафалло и защитник Дерек Форборт.

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «королей».

Это четвёртое результативное действие для Ковальчука в сезоне. В прошлых пяти матчах он отметился заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами. Всего в НХЛ на счету россиянина 820 (419+401) очков в 822 матчах.

Ковальчук был выбран «Атлантой» на драфте 2001 года под общим первым номером. В НХЛ он выступал с 2001 по 2013 год, играя за «Атланту» и «Нью-Джерси»