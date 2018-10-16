«Оттава» обыграла «Даллас», у Радулова результативная передача и «-3»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Оттава Сенаторз» одержал домашнюю победу над «Даллас Старз» — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0).

Счёт на 17-й минуте в большинстве открыли гости – отличился Йон Клингберг, одним из ассистентов выступил Александр Радулов. В концовке второго тайма Максим Лажуа восстановил паритет, а в третьем игровом отрезке забивали только «сенаторы» — отличились Брэди Ткачук, Михаил Бёдкер и Зак Смит, поразивший пустые ворота.

На счету Радулова также 2 штрафные минуты, показатель полезности «-3», 5 бросков в створ, 2 хита за 23 минуты 4 секунды, проведённые на льду (6:02 в большинстве). Валерий Ничушкин отметился показателем полезности «-1», нанёс 2 броска в створ и сыграл 10:40.

«Оттава» одерживает вторую побед подряд, набирает семь очков и поднимается на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Для «звёзд» это второе поражение в сезоне, они – пятые на Западе с шестью очками.