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«Монреаль» нанёс «Детройту» шестое поражение подряд

«Монреаль» нанёс «Детройту» шестое поражение подряд
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Монреаль Канадиенс» дома разгромил «Детройт Ред Уингз» со счётом 7:3 (3:1, 3:0, 1:2).

Уже к 25-й минуте хозяева вели – 5:1. На забитый буллит Джонатана Друена, голы Томаша Плеканеца, Томаша Татара, Брендана Галлахера и Шарля Юдона «красные крылья» ответили лишь точным броском Андреаса Атанасиу. В оставшееся время команды забили по два гола: у «Монреаля» отметились в итоговом протоколе тот же Друен и Пол Байрон, у «Детройта» — Томас Ванек и Атанасиу, оформивший дубль.

«Монреаль» с семью очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Детройт», уступивший шестой раз подряд, на 15-й позиции.

В параллельном матче «Нэшвилл Предаторз» одержал пятую победу в сезоне, обыграв «Миннесоту Уайлд» — 4:2 (1:1, 2:1, 1:0). В составе «хищников» заброшенными шайбами отметились Крэйг Смит, Матиас Экхольм, Филип Форсберг и Миикка Саломяки. У «дикарей» голы на счету Микко Койву и Мэтта Дамбы.

«Нэшвилл», набрав 10 очков, занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, «Миннесота (4) – 12-я.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2018, вторник. 02:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
7 : 3
3:1, 3:0, 1:2
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 – Друен – 07:13 (бул), 2:0 – Плеканец (Пека, Юульсен) – 16:56 (5x5), 2:1 – Атанасиу (Бертуцци, Гронек) – 17:24 (5x5), 3:1 – Татар (Дано) – 19:51 (5x5), 4:1 – Галлахер (Татар, Райлли) – 23:52 (5x5), 5:1 – Юдон (Пека, Питри) – 24:35 (5x5), 6:1 – Друен (Татар, Доми) – 35:59 (5x4), 6:2 – Атанасиу (Гленденинг, Нюквист) – 47:03 (5x5), 6:3 – Ванек (Манта) – 50:11 (5x4), 7:3 – Байрон (Армиа, Котканиеми) – 58:11 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2018, вторник. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
4 : 2
1:1, 2:1, 1:0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 – Смит (Суббэн, Джохансен) – 06:01 (5x4), 1:1 – Дамба (Койву, Паризе) – 13:29 (5x4), 2:1 – Экхольм (Джохансен) – 23:51 (5x5), 3:1 – Форсберг (Туррис) – 32:02 (5x5), 3:2 – Койву (Гранлунд, Паризе) – 35:03 (5x5), 4:2 – Саломяки (Суббэн) – 59:49 (en)
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