«Монреаль» нанёс «Детройту» шестое поражение подряд

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Монреаль Канадиенс» дома разгромил «Детройт Ред Уингз» со счётом 7:3 (3:1, 3:0, 1:2).

Уже к 25-й минуте хозяева вели – 5:1. На забитый буллит Джонатана Друена, голы Томаша Плеканеца, Томаша Татара, Брендана Галлахера и Шарля Юдона «красные крылья» ответили лишь точным броском Андреаса Атанасиу. В оставшееся время команды забили по два гола: у «Монреаля» отметились в итоговом протоколе тот же Друен и Пол Байрон, у «Детройта» — Томас Ванек и Атанасиу, оформивший дубль.

«Монреаль» с семью очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Детройт», уступивший шестой раз подряд, на 15-й позиции.

В параллельном матче «Нэшвилл Предаторз» одержал пятую победу в сезоне, обыграв «Миннесоту Уайлд» — 4:2 (1:1, 2:1, 1:0). В составе «хищников» заброшенными шайбами отметились Крэйг Смит, Матиас Экхольм, Филип Форсберг и Миикка Саломяки. У «дикарей» голы на счету Микко Койву и Мэтта Дамбы.

«Нэшвилл», набрав 10 очков, занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, «Миннесота (4) – 12-я.