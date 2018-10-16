Защитник «Флориды» Майк Мэтисон дисквалифицирован на два матча

Защитник «Флориды Пантерз» Майк Мэтисон дисквалифицирован на два матча, информирует в своём «твиттере» департамент безопасности игроков НХЛ.

Напомним, в матче регулярного чемпионата Мэтисон нанёс повреждение форварду «Ванкувер Кэнакс» Элиасу Петтерссону. Согласно условиям коллективного договора Мэтисон также потеряет $ 52,4 тыс.

19-летний швед не смог доиграть матч после пропущенного силового приёма в исполнении защитника «пантер». Главный тренер «косаток» Трэвис Грин после матча обвинил Мэтисона в грязной игре и заявил, что лига должна разобраться в эпизоде. После матча сообщалось, что у пятого номера драфта НХЛ-2017 подозрение на сотрясение мозга. Петтерсон пропустит как минимум от семи до 10 дней.

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