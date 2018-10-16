Нападающий «Далласа» Александр Радулов набрал очки в пятом матче подряд

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Оттава Сенаторз» одержал домашнюю победу над «Даллас Старз» — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0).

Счёт на 17-й минуте в большинстве открыли гости – отличился защитник Джон Клингберг, одним из ассистентов выступил Александр Радулов. Форвард «Далласа» довёл результативную серию на старте сезона НХЛ до пяти матчей. На счету Радулова в этом матче также две штрафные минуты, показатель полезности «-3», пять бросков в створ, два силовых приёма за 23 минуты 4 секунды, проведённые на льду (6.02 в большинстве).

Всего в этом сезоне на счету Радулова четыре заброшенные шайбы и шесть результативных передач в пяти матчах при полезности «0». Александр ни разу не завершал матч без набранных очков.