Стали известны три главные звезды игрового дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте подвела итоги очередного игрового дня регулярного чемпионата, определив тройку главных звёзд.

Третьей звездой стал голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне, одержавший победу в матче с «Миннесотой Уайлд» (4:2). Финский вратарь отразил 29 из 31 броска по воротам.

Второй звездой дня признан словацкий нападающий «Монреаль Канадиенс» Томаш Татар, забросивший шайбу и сделавший две результативные передачи в поединке с «Детройт Ред Уингз» (7:3).



Лучшим игроком дня назван финский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Каспери Капанен, оформивший дубль во встрече с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1).