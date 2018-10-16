Окулов: я считаю, что заслужил своё место в составе ЦСКА

Нападающий ЦСКА Константин Окулов рассказал о возвращении в основной состав команды и желании получать больше игрового времени.

«Я выхожу на лёд во втором матче подряд, игровой ритм поймал. Я стараюсь, у нас сильная команда и очень хорошие игроки. Сами видите, какая в ЦСКА жёсткая конкуренция, но считаю, что заслужил своё место в составе. Надо выходить на лед и доказывать право получать игровое время. Не спорю, в матче с «Адмиралом» играть было намного легче, но надо еще прибавлять. Всем нравится иметь много игрового времени. Если не нравится много играть, ты уже не хоккеист. Приятно, что тренер доверяет. Надо оправдать его надежды и прибавлять ещё больше.

Какой совет могу дать молодёжи? Самое тяжелое — это перепад в игровом времени. Если в МХЛ и ВХЛ ты играешь много, то, приходя в главную команду, на лед выходишь не так часто. Главное — не обращать на это внимания и продолжать работать. Многое может не получаться. А бывает, сразу всё получается. Но в обеих ситуациях главное — любить хоккей и делать свое дело. Тогда всё будет хорошо», — приводят слова Окулова «Известия».