Боченски: так просто «Автомобилист» свою серию не продлит

Нападающий «Барыса» Брэндон Боченски поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата с «Автомобилистом», который состоится сегодня, 16 октября.

«Мы понимаем, насколько тяжело будет играть в Екатеринбурге. «Автомобилист», безусловно, очень сильная команда. Она обладает отличным составом нападающих — Доус, Дэн Секстон, Франсис Паре, Стефан Да Коста, Анатолий Голышев. У них отличный вратарь Якуб Коварж и великолепно отлажена игра в неравных составах.

С разницей больше чем в одну шайбу мы проиграли только «Салавату Юлаеву» (3:7), где провалили второй период, а в остальном также играли на равных. Мы чётко придерживаемся системы, которую нам привил главный тренер, и это даёт результат. Только в ворота ЦСКА (2:3 Б) мы забили меньше трёх голов. Уверен, что нам удастся навязать свою игру «Автомобилисту» и так просто екатеринбургская команда свою серию не продлит», — приводят слова Боченски «Известия».