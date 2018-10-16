Бывший защитник «Нефтехимика» дисквалифицирован на два года за допинг

Российский защитник Ион-Георгий Костев дисквалифицирован на два года за допинг, информирует официальный «твиттер» Международной федерации хоккея.

В последнее время 28-летний уроженец Салехарда выступал за сербскую «Црвену Звезду». Костев известен своей игрой за нижнекамский «Нефтехимик». В Континентальной хоккейной лиги Ион-Георгий провёл четыре сезона, сыграв в общей сложности 84 матча и набрав 8 (1+7) очков при показателе полезности «-6».

Также в ВХЛ Костев выступал за такие команды, как «Дизель», «Ижсталь», «Рубин», «Нефтяник», «Динамо» (Санкт-Петербург») и «Спутник». Высшим достижением в карьере защитника является победа в чемпионате ВХЛ в сезоне-2015/16, когда Костев защищал цвета «Нефтяника».