Доус — о 18 победах подряд: «Автомобилист» не обращает внимания на нашу серию

Нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус отметил, что в команде не обращают внимания на 18-матчевую победную серию.

«Мы абсолютно не обращаем внимания на нашу серию и стараемся каждый матч начинать с чистого листа. Тренер после побед всегда акцентирует внимание на недостатках в нашей игре, мы подробно разбираем ошибки, и это позволяет избежать неправильного отношения к каждой встрече. Кроме того, мы прибавляем в третьих периодах, если игра складывается не в нашу пользу. Это происходит за счёт того, что внимательно анализируем своё выступление и своевременно перестраиваемся», — приводят слова Доуса «Известия».

«Автомобилист» подходит к предстоящей игре с «Барысом» с победной серией из 18 матчей. Подопечные Андрея Мартемьянова лидируют в турнирной таблице Восточной конференции, не потеряв ни одного очка, и нацелены превзойти прошлогоднее достижение СКА — 20 побед подряд.