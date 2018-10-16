Даути: сказал про «Торонто», чтобы «Лос-Анджелес» не пытался развести меня

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути после поражения от «Торонто Мэйпл Лифс» заявил, что его прошлогодние слова о возможном интересе к переходу в «Торонто» были тактическим ходом в переговорах с «Кингз» о новом контракте.

«Я с детства болел за «Лос-Анджелес» и всегда хотел там оставаться. Я хотел доказать свою преданность клубу и сделать всё, чтобы остаться в команде навсегда. Я знал, что останусь, но сказал про «Торонто» в медиа — только для того, чтобы убедиться, что «Кингз» не будут пытаться развести меня на переговорах. Конечно, я думал о «Торонто», но подписание контракта с «Лифс» никогда не рассматривалось всерьёз. Мне бы пришлось ещё ждать весь этот год, чтобы этот процесс вообще мог начаться.

Что скажу по игре? Это отстой. Проигрывать – отстой. Что происходит с большинством? Не знаю, понятия не имею. Если бы я знал, в чём причина, то мы бы уже давно всё исправили. Но я не знаю, поэтому мне нечего сказать», – сказал Даути.