Стивенс: Ковальчук любит владеть шайбой и делать передачи — это сюрприз для меня

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Джон Стивенс после поражения от «Торонто Мэйпл Лифс» (1:4) прокомментировал проблемы команды при игре в большинстве и поделился мнением об Илье Ковальчуке.

«Сегодня мы выглядели немного лучше в большинстве, но мы хотим проводить больше времени в чужой зоне. Будем работать над этим. Надо быстрее двигать шайбу, идти на ворота, больше двигаться. «Торонто» — отличный пример такой игры. Все говорят об их первой бригаде большинства, но когда на льду вторая бригада, они тоже здорово разыгрывают и сегодня забили важный гол. Думаю, наше большинство сегодня придавало нам энергии, но надо его реализовывать. Можно говорить, что шайба не идёт в ворота, но если честно, чем больше пашешь, тем больше тебе везёт. Нельзя использовать это как оправдание.

Ковальчук? Это потрясающий талант. Илья – габаритный игрок с отличной техникой, не знаю, удивляет ли меня что-то в его игре. Думал, что он больше нацелен на бросок, но он оказался человеком, который любит владеть шайбой и делать передачи. Если что-то и стало сюрпризом, то только это», — цитирует Стивенса LA Kings Insider.