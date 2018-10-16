Сергей Орешкин возглавил питерское «Динамо», Айван Занатта — в помощниках

Главным тренером «Динамо Санкт-Петербург» назначен Сергей Орешкин — известный по своей работе в московском «Динамо» специалист, информирует официальный сайт клуба. Леонид Тамбиев покидает клуб. Контракт со специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

С 2011 года Орешкин работал в системе столичного клуба, возглавляя команды в Молодёжной и Высшей хоккейных лигах. В сезоне-2015/16 Орешкин в качестве рулевого вывел московских динамовцев в плей-офф КХЛ, где в полуфинале Западной конференции команда уступила петербургскому СКА.

В 2017 году Сергей Орешкин вошёл в тренерский штаб системы ХК «Динамо Санкт-Петербург», будучи тренером-консультантом, а затем возглавил молодёжную команду клуба. Под его руководством «молодёжка» «Динамо» в минувшем сезоне одолела действующего чемпиона МХЛ — «Красную Армию» в первом раунде плей-офф. А с начала сезона-2018/19 Сергей Юрьевич возглавлял динамовскую молодёжь и добился девяти побед в 17 матчах с молодым коллективом. Помощником Орешкина будет хорошо известный петербургским болельщикам по работе в СКА канадский специалист Айван Занатта.