Гаджиев: у «Адмирала» были лидеры, которых можно продать, но они куда-то делись

Бывший руководитель «Адмирала» Камил Гаджиев прокомментировал слова генерального директора клуба Сергея Сошникова, что в финансовых проблемах «моряков» виноваты его предшественники. Напомним, что за невыплату долгов по зарплатам на Сошникова наложена корпоративная дисквалификация, а дальневосточникам запрещено регистрировать новых игроков.



«За пять лет менеджмент клуба неплохо поработал над селекцией, в результате чего в составе были игроки, которых в крайнем случае можно было выставить на трансфер и заработать с их продажи. С этими игроками Сошников принял «Адмирал», но проблема в том, что ровно через три недели эти игроки куда-то делись! Была совершена «гениальная» сделка, в результате которой с хоккеистами, которые представляли реальную ценность, попрощались совершенно бесплатно.



В кассу клуба не поступило ни рубля! А ведь «Адмирал» покинули такие игроки, как Ткачёв, Налимов, Бартулис, Саюстов, Блум и другие. Вместо них Сошников набрал хоккеистов, с которыми команда находится на самом дне. У нас, в отличие от нынешнего состава, был запас прочности. Сейчас же у «Адмирала» и предпоследнее место в лиге, и долги.



Если сейчас не придёт денежный мешок, перспективы у клуба я не вижу ровным счётом никакой. Раньше была возможность продать лидеров, закрыть долги и с молодыми пацанами начать с нуля, сейчас это просто невозможно. Откуда черпать ресурсы? Сошников начинает впадать в крайности: у него виноваты КХЛ, Гаджиев, Мухометов», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

«Тех, кому должен «Адмирал», разве что не шлют на три буквы» Бывший руководитель «моряков» Камил Гаджиев ответил Сергею Сошникову.