Сошников: Бабаев через Кобылянского хочет вернуться к кормушке в «Адмирале»

Генеральный директор «Адмирала» Сергей Сошников заявил, что решение КХЛ наложить спортивную корпоративную дисквалификацию на руководство приморского клуба связано с деятельностью агента Шуми Бабаева.

«Общался ли я с кем-то из КХЛ? Нет. Кобылянский (вице-президент КХЛ по хоккейным операциям. – Прим. «Чемпионата») закрылся в кабинете, нам пропусков в офис лиги не выписывают, допуск в лигу ограничен. Мы с Александром Селивановым дошли до приёмной президента КХЛ Дмитрия Николаевича Чернышенко, но секретари извинились и сказали, что Дмитрий Николаевич не в курсе дела, а этот вопрос надо решать только с Кобылянским. Который, повторюсь, просто прячется.

У него давние взаимоотношения с агентом Шуми Бабаевым, а вся эта дисквалификация шита белыми нитками. Насколько мне известно, Бабаев ходит вокруг него и говорит, что в октябре-ноябре вернётся в «Адмирал». У него же там была хорошая кормушка, хочется к ней вернуться. Бабаев два с половиной года всем там управлял, ему всё нравилось. Теперь, видимо, через Кобылянского он хочет зайти обратно», — сказал Сошников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.