Гендиректор «Адмирала»: продали бы игроков, если бы были желающие. Мы не идиоты

Генеральный директор «Адмирала» Сергей Сошников объяснил, почему лидеры приморской команды сезона-2017/18 не были проданы в другие клубы КХЛ, а ушли совершенно бесплатно.

«Для того чтобы кого-то продать, надо иметь желающих на рынке. Мы не идиоты, если бы перед нами ставили чемодан с деньгами, то мы бы их продали. Но никто не хотел брать. Подтверждением этого является нынешняя ситуация. Вы посмотрите, от всех, кроме Владимира Ткачёва, в «Салавате Юлаеве» избавились. Порядка 20 хоккеистов из прошлого «Адмирала» на 1 октября 2018 года не имели работы в клубах КХЛ. Некоторые из них были трудоустроены в Высшей лиге. После того как «Сибирь» возглавил Александр Андриевский, там моментально появилось сразу несколько бывших «моряков». Несложно догадаться, почему.

Нельзя было продать одного Ткачёва. Начнём с того, что 1 декабря 2017 года я пришёл в команду, меня от игроков практически изолировали. Примерно до 19 декабря я вообще не взаимодействовал с хоккеистами, разбирался с рабочим штатом и хозвопросами. Но затем ситуация с Оскаром Бартулисом всколыхнула всю историю. Человек симулировал травму, полдвенадцатого ночи через юриста был подсунут подложный документ с прохождения процедуры МРТ. Это было сделано для того, чтобы мы не могли расторгнуть контракт. Это подтолкнуло нас к переговорам с Шуми Бабаевым. 20 декабря во время матча с рижским «Динамо» мы полтора часа торговались на предмет того, чтобы безболезненно убрать из «Адмирала» тех хоккеистов, которые нам не нужны. Останься эти люди в команде – наши потери были бы больше», — сказал Сошников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.