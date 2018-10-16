«Чикаго» проводит необычные тренировки с помощью манекенов

Клуб НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» в нынешнем сезоне использует в тренировках манекенов, информирует официальный сайт лиги.



«Блэкхоукс» используют два манекена в конце занятия, на одного из них кто-то надел солнцезащитные очки. Манекены помогают защитникам отрабатывать броски от синей линии и закрывают видимость вратарям.

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Голкипер Антон Форсберг: «Мне показалось, что это хорошая идея. Эти ребята с пятачка не уходят. Хорошо, когда они всё время находятся перед тобой. Никто не хочет наносить травмы партнёрам, поэтому ребята бросают на тренировках не так сильно. Это понятно. Но этих двух можно не щадить. Бросать по ним изо всех сил».



Главный тренер Джоэль Кенневилль: «Мне показалось, что сегодня второй манекен прибавил. Он прилично отработал во всех эпизодах».