Матч московского «Динамо» и «Северстали» перенесён с ноября на декабрь

Матч московского «Динамо» и череповецкой «Северстали» принято решение перенести на другой день, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



«В связи с обращением ХК «Динамо» (Москва) о переносе даты проведения домашнего матча из-за технической невозможности подготовить арену «Мегаспорт» после проведения 3 ноября 2018 года культурно-массового мероприятия, а также по обоюдному согласию участвующих команд, КХЛ в соответствии со статьёй 55 спортивного регламента КХЛ приняла решение о переносе матча:



— № 310 «Динамо» (Москва) – «Северсталь» с 4 ноября на 11 декабря 2018 года.



С 11 декабря 2018 года начинается официальный международный брейк IIHF. В случае вызова игроков клубов для участия в международных матчах они будут обязаны отправиться в расположение национальных команд», — указано на сайте лиги.