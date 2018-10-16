Ожиганов: когда Бэбкок говорит со мной, Зайцев всё переводит

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Игорь Ожиганов поделился впечатлениями от игры в канадском клубе.



«Общение в раздевалке идёт. Все ребята вокруг позитивные, пытаются поговорить. У меня получается не всегда, потому что с английским ещё проблемы. Месяц до начала лагеря ходил в языковую школу. Вроде начало получаться, но приехал Никита Зайцев. Мне в раздевалке повернуть голову, он переведёт, и английский у меня как-то встал.



А вообще, те парни, с кем я тренировался ещё летом, с первых дней мне старались всячески помочь. Вообще никаких вопросов не возникало. Замечательный коллектив, прекрасные партнёры, всё здорово. Да и россияне есть — Никита Сошников с нами летом катался, Николай Антропов подходил во время лагеря. Мы разговаривали, он давал советы — сам выступал в Торонто, а сейчас здесь живет.



Когда Бэбкок что-то говорит, переводит Никита Зайцев. Майк вызывает нас к себе всегда вдвоём. А когда идёт собрание, тренер показывает клюшкой на телевизоре, что надо делать. Зрительно все понимаю», — цитирует игрока официальный сайт лиги.