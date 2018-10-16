«Автомобилист» уступил «Барысу», прервав победную серию на 19-й игре

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» потерпел поражение от астанинского «Барыса», встреча завершилась со счётом 1:2. Подопечные Андрея Мартемьянова впервые проиграли в текущем матче регулярного чемпионата, завершив удачную серию из 18 побед.



К старту третьего периода команда Андрея Скабелки обеспечила себе преимущество в две шайбы усилиями Патрика Кормье, забившего на 15-й и 26-й минутах игры. На 45-й минуте точный бросок Франсиса Паре сократил отставание «Автомобилиста». Несмотря на финальный штурм, сравнять счёт хозяевам не удалось.

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Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19