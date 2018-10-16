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«Автомобилист» уступил «Барысу», прервав победную серию на 19-й игре

«Автомобилист» уступил «Барысу», прервав победную серию на 19-й игре
Хоккей / КХЛ

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» потерпел поражение от астанинского «Барыса», встреча завершилась со счётом 1:2. Подопечные Андрея Мартемьянова впервые проиграли в текущем матче регулярного чемпионата, завершив удачную серию из 18 побед.

К старту третьего периода команда Андрея Скабелки обеспечила себе преимущество в две шайбы усилиями Патрика Кормье, забившего на 15-й и 26-й минутах игры. На 45-й минуте точный бросок Франсиса Паре сократил отставание «Автомобилиста». Несмотря на финальный штурм, сравнять счёт хозяевам не удалось.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2018, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
1 : 2
0:1, 0:1, 1:0
Барыс
Астана
0:1 – Кормье (Диц, Старченко) – 14:43 (5x5), 0:2 – Кормье (Петерссон, Старченко) – 25:48 (5x4), 1:2 – Паре (Доус) – 44:29 (5x4)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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