Ожиганов: в КХЛ у тебя много времени, а в НХЛ игра будто в два раза ускоряется

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Игорь Ожиганов рассказал об адаптации к североамериканскому хоккею.



«Я прилетел за месяц до открытия тренировочного лагеря. Моей задачей было привыкнуть к скоростям. Всё-таки игра в НХЛ намного быстрее, площадка меньше. Хоккей как будто в два раза ускоряется. Надо было к этому адаптироваться. Потому что в КХЛ есть очень много времени, чтобы подумать на площадке, там большой лёд. А в НХЛ едва ты увидел первое решение, надо сразу отдавать пас. Не нужно искать альтернативу, не надо ничего выдумывать.



Скучаю по семье, по родителям. Есть тоска по родному дому, но это обычное чувство — оно бывает у всех. Живу на съёмной квартире, но там не так комфортно. Нужно ещё прижиться. Пройдёт время, и всё будет. Хоккей — моя работа. Это единственное, что я умею в жизни. Поэтому плакаться и жаловаться не собираюсь», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.