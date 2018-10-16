Бэбкок: Мэттьюс — это всего лишь ребёнок, который будет прибавлять

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок оценил игру нападающего команды Остона Мэттьюса, который в каждом из шести первых матчей сезона набирал минимум два очка.

«Нам несказанно повезло иметь в распоряжении хоккеиста, способного играть с шайбой и без нее, обладающего габаритами и отлично владеющего коньком.



Мэттьюс — настоящий хоккеист. И он еще растет, это всего лишь ребенок, который еще будет прибавлять. Он опасен на льду, а их тройка сейчас играет здорово. Нам повезло иметь глубокий состав. При этом мы все еще эволюционируем, разбираемся, как использовать всех ребят. Но в любом случае мы движемся в правильном направлении», — приводит слова главного тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

