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Минское «Динамо» проиграло седьмой матч подряд, уступив московскому «Динамо»

Минское «Динамо» проиграло седьмой матч подряд, уступив московскому «Динамо»
Хоккей / КХЛ

В столице Беларуси минское «Динамо» потерпело поражение от московских одноклубников, встреча завершилась со счётом 1:3. Подопечные Горди Дуайера не могут выиграть на протяжении семи матчей подряд.

Первый период встречи прошёл без заброшенных шайб, а во второй 20-минутке соперники обменялись точными бросками: голы на свой счёт записали Денис Осипов и Вадим Шипачёв. На 55-й минуте форвард москвичей Микс Индрашис вывел гостей вперёд, а гол Андрея Алексеева в пустые ворота поставил точку во встрече.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2018, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
1 : 3
0:0, 1:1, 0:2
Динамо М
Москва
1:0 – Осипов (Хохлов) – 28:32 (5x5), 1:1 – Шипачёв – 34:37 (5x5), 1:2 – Индрашис (Алексеев) – 54:45 (4x4), 1:3 – Алексеев (Сидляров, Индрашис) – 58:21 (en)

Посмотреть видео победной заброшенной шайбы Микса Индрашиса также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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