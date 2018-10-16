Минское «Динамо» проиграло седьмой матч подряд, уступив московскому «Динамо»

В столице Беларуси минское «Динамо» потерпело поражение от московских одноклубников, встреча завершилась со счётом 1:3. Подопечные Горди Дуайера не могут выиграть на протяжении семи матчей подряд.



Первый период встречи прошёл без заброшенных шайб, а во второй 20-минутке соперники обменялись точными бросками: голы на свой счёт записали Денис Осипов и Вадим Шипачёв. На 55-й минуте форвард москвичей Микс Индрашис вывел гостей вперёд, а гол Андрея Алексеева в пустые ворота поставил точку во встрече.

Посмотреть видео победной заброшенной шайбы Микса Индрашиса также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19