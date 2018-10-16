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«Ак Барс» упустил преимущество в концовке и проиграл «Йокериту»

«Ак Барс» упустил преимущество в концовке и проиграл «Йокериту»
Хоккей / КХЛ

Казанский «Ак Барс» на домашней арене уступил финскому «Йокериту», встреча завершилась со счётом 2:3.

Счёт был открыт в концовке первого периода, заброшенной шайбой сумел отметиться защитник финского клуба Карл Столлери. На 37-й минуте подопечные Зинэтулы Билялетдинова восстановили равновесие в счёте благодаря голу Джастина Азеведу. На старте третьего периода Иржи Секач, поразив ворота соперника, вывел «Ак Барс» вперёд. В концовке у «Йокерита» забили Йон Норман и Алекс Грант, тем самым принеся «джокерам» победу.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2018, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
2 : 3
0:1, 1:0, 1:2
Йокерит
Хельсинки
0:1 – Столлери (Плэтт, О'Нилл) – 19:29 (5x5), 1:1 – Азеведу (Постма, Ландер) – 36:31 (5x5), 2:1 – Секач (Постма, Ландер) – 41:40 (5x4), 2:2 – Норман (Мозес, Грант) – 56:33 (5x4), 2:3 – Грант (Йенсен) – 57:36 (5x5)

Посмотреть видео с заброшенными шайбами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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