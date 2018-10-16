«Ак Барс» упустил преимущество в концовке и проиграл «Йокериту»

Казанский «Ак Барс» на домашней арене уступил финскому «Йокериту», встреча завершилась со счётом 2:3.



Счёт был открыт в концовке первого периода, заброшенной шайбой сумел отметиться защитник финского клуба Карл Столлери. На 37-й минуте подопечные Зинэтулы Билялетдинова восстановили равновесие в счёте благодаря голу Джастина Азеведу. На старте третьего периода Иржи Секач, поразив ворота соперника, вывел «Ак Барс» вперёд. В концовке у «Йокерита» забили Йон Норман и Алекс Грант, тем самым принеся «джокерам» победу.

Посмотреть видео с заброшенными шайбами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

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