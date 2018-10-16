Гулявцев: нас сломал пятиминутный штраф, «Витязь» хорошо им воспользовался

Главный тренер череповецкой «Северстали» Александр Гулявцев поделился впечатлениями от проигранного матча с «Витязем» (1:4).



«Счёт 1:4, но не скажу что мы сегодня играли плохо. В третьем периоде мы были лучше соперника, но они, наверное, играли по счёту. Нас очень сильно сломало пятиминутное удаление в конце первого периода и в начале второго. „Витязь“ очень хорошо им воспользовался, у них хорошо сработало большинство, оно сделало им игру. Ребята — молодцы, стараются.



У нас есть определённые проблемы, но мы стараемся выкладываться в каждом матче и играть на победу. Но сегодня удаления сломали игру», — передаёт слова Гулявцева корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.



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